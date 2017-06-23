Tülin Şahin'in eski eşi Mehmet Özer Bodrum'da

Tülin Şahin'le 12 yıllık evliliğini sürpriz bir şekilde geçtiğimiz ay bitiren Mehmet Özer, ayrılık acısını Bodrum'da atıyor. Önceki gün Yalıkavak'ta demirlediği teknesinde görüntülenen ünlü yemek şefi, keyifsiz halleriyle dikkat çekti.

TEKNESİNDE TEK BAŞINA

Tek başına çıktığı tatilde telefonunu elinden düşürmeyen Özer, yemeğin ardından güvertede uzanıp dinlendi. Deniz soğuk olduğu için girmeyen Özer, akşam yemeğini teknesinde yalnız başına yemek yerine lüks bir restorana gitti. Açıklarda demirli lüks teknesinde tatil yapan Mehmet Özer'in koca teknede tek başına olması objektiflere böyle yansıdı.