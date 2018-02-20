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Tuluhan Tekelioğlu'ndan yeni kitap

Yazarın 'Yapabilirsin' kitabı Karakarga Yayınları etiketiyle okurlarla tanıştı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 15:00..
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Gazeteci, belgesel yapımcısı ve yönetmeni Tuluhan Tekelioğlu, cesaretin bulaşıcı olduğunu vurgulayan güçlü bir umut kitabıyla karşımızda. Yapabilirsin, kaderin değiştirilebilir olduğuna inanan, dayatılan her şeyden ve korkulardan özgürleşmiş, kendiyle ve dünyayla barışık dokuz kadının hikâyesi.

Tekelioğlu’nun aynı adlı belgesel filmi, 20. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’nde gösterilmiş ve oldukça beğeni kazanmıştı.

Tuluhan Tekelioğlu'ndan yeni kitap

KaraKarga Yayınları’ndan çıkan kitabı geleneksel rollerden sıyrılan kadının kendisine dayatılanı değil, kendi seçtiği hayatı yaşadığında değişimin kendisi olduğunu vurguluyor; “Yeter ki içindeki gücü fark et. Bu gücü fark ettiğinde enginlere sığmıyor, taşıyorsun” diyor. Yapabilirsin, iyimserlik, tutku ve cesaret aşılayan bir kitap...

Tuluhan Tekelioğlu'ndan yeni kitap

Yazar: Tuluhan Tekelioğlu

Yayınevi: Karakarga Yayınları

Türü: Kişisel gelişim

Baskı yılı: 2018

Dili: Türkçe

Syf: 176

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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