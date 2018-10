Tuluyhan Uğurlu: Türk seyircisi yenilikçi sanatsever

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, Zeytinburnu Belediyesi'nce düzenlenen "Sanatın Ustaları Konuşuyor" konulu söyleşide, 4 yaşında müziğe başladığını söyledi. Annesinin piyano çaldığını söyledi.

"ANADOLU SEVDASI AZALDI"

Tuluyhan Uğurlu, "Evde piyano vardı. Babam şairdi ve kelime üreticisiydi. Türkçe'de şu an kullandığımız bazı kelimeler babama aittir. Necip Fazıl, İbrahim Balaban, Oğuz Tansel, Edip Cansever, Metin Eloğlu, Sabahattin Kudret Aksal evimize gelirdi. Bizim evimizde her 15 günde bir cuma akşamları bir sofra hazırlanırdı. Annem leziz yemekler yapardı. O sofra etrafında edebiyat, sanat, müzik, resim ve en sonunda da Anadolu sevdası konuşulurdu. Bugün her şey konuşuluyor ama o çıtaya öykünen kitlelerde artık Anadolu sevdası biraz azaldı. Az konuşuluyor" diye konuştu.

Piyanist Tuluhan Uğurlu

"BİZİM SEYİRCİMİZ YENİLİKÇİ SANATSEVER"

Tuluhan Uğurlu, "Mahler'in 'Birinci Senfoni' eseri, Bruckner ve Brahms'ın senfonileri, Mozart'ın da tüm eserleri, ilk çalındığında yuhalanmıştır. Ama (Batılılar) zaman içinde onların kıymetini, başka eserlerle mukayese ederek anlamışlardır. Batı mukayese eder. Yani yeniliğe açık değildir. Mesela ben Anadolu'da konsere gidiyorum. İlk defa bir eserimi dinliyorlar. İnsanlar kalkıp alkışlıyor. Çok enteresan. Ama 'Bu toplum sanattan anlamaz' deniliyor. Dünyada 2-3 yenilikçi sanatsever kitlesi var. Bunlardan birisi bizim seyircimiz. Bizim seyircimiz yeniliğe hemen atlıyor. Onu talep ediyor" diye konuştu.