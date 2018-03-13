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Belediyelere 'e- Belediye Bilgi Sistemi' zorunluluğu getirildi

Tüm belediyelere; 'e- Belediye Bilgi Sistemi' zorunlu hale getirilerek yılda en az 1 milyar 831 milyon liralık tasarruf sağlanması planlanıyor.

İHA | 13.03.2018 - 14:49..
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Belediyelerin, mevzuatla kendilerine verilen görev ve hizmetlerin yürütülmesi ve vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılması amacıyla her türlü idari iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye Bilgi Sistemini kullanmalarını zorunlu hale getiren, 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sistemle yılda en az 1 milyar 831 milyon liralık tasarruf sağlanması bekleniyor.

ANLIK VERİ PAYLAŞIMI SAĞLANACAK

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu kanun ile e-Belediye Bilgi Sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezi bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya İçişleri Bakanlığı yetkili kılındı.

e-Belediye Bilgi Sistemi ile vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleştirilecek ve standardizasyon sağlanacak, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı kurulacak, hizmetler merkezi sistem üzerinden yürütülerek vatandaş işlemlerinin elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılabilmesi sağlanacak.

Belediyelere 'e- Belediye Bilgi Sistemi' zorunluluğu getirildi

ZAMAN, EMEK VE MÂLİ KAYIPLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Geliştirilecek olan belediyecilik yazılımları ile vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulması için bilgi ve iletişim teknolojileri etkin şekilde kullanılacak. Belediyelerin iş süreçlerinin kısaltılması ve daha hızlı hale getirilmesi ile zaman ve emek kayıpları ile mali kayıpların önlenmesi amaçlanmakta.

Sistem ile kesintisiz yerel hizmet sunumu sağlanacak, bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemelerinin çevrimiçi olarak yapabilmesi mümkün olacak. Sistem, vatandaş odaklı bir yerel yönetim yapısının oluşturulmasına ve vatandaşların belediye hizmetlerinden daha hızlı, kolay, etkin, kaliteli bir şekilde yararlanmasına ve bu hizmetlerdeki bürokratik işlemlerin azaltılmasına da hizmet edecek.

1 MİLYAR LİRALIK TASARRUF

Ülke çapında hizmetlere belirli bir standardizasyon, şeffaflık ve denetlenebilirlik anlayışı getirecek olan sistem ile ayrıca, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) uygulamaları kapsamında belediyelerin yürüttüğü inşaat izin süreçlerini kısaltacak, bir sonraki aşama olarak da diğer kurumlar ile yapılan entegrasyon çalışmaları sonucu süreç sayılarını düşürecek ve süreçleri sadeleştirecek.

Sistem, Avrupa Birliği Mevzuatı ve uyum çalışmaları kapsamında yatırım yapma süreçlerinde yoğunlukla karşılaşılan bürokratik hantallığı gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlayarak ortadan kaldıracak. Bu sistem devreye girdiğinde yılda en az 1 milyar 831 milyon TL tasarruf sağlanması bekleniyor.

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