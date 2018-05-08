Başta Ziraat Bankası olmak üzere birçok banka; dün Başbakan Binali Yıldırım'ın açıkladığı konut faiz kampanyası ile ilgili çalışma başlattı.

KAMPANYA YATIRIMCININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK

Üzerinde çalışılan kampanya ile birlikte yatırımcılar da büyük bir avantaj ve kâr elde etmiş olacak.

Tüm detaylarıyla konut faiz kampanyası ViDEO

KONUT FAİZİ 0,99'A SABİTLENECEK

Konut almak isteyen bir yatırımcı, bankadan 600 bin lira kredi ile birlikte eskiden yüzde 1,23'lük bir faiz ödemesi yapıyordu. Bu faiz oranı yüzde 0,99'da sabitlenirse aylık ödeme 8 bin 566 lirayı bulacak. Yeni düzenlemeyle birlikte ise geri ödeme 1,028,002 lira olacak.

KÂRLI YATIRIM

600 bin liralık bir evin tapu harcı ve KDV'si için eskiden toplamda 1,283,052 ödenirken, yeni düzenlemeyle birlikte bu 1,094,002 lirayı bulacak bu da yatırımcıya büyük avantaj sunacak.

100 bin liralık konut kredisi çeken bir kişi, eskiden aylık bin 613 lira öderken yeni faiz oranıyla bin 434 lira ödeyecek ve toplam geri ödemesi 172 bin 165 lira olacak.

YENİ FAİZ KAMPANYASI BU HAFTA AÇIKLANACAK

Yeni düzenlemenin konut yatırımcısının yüzünü güldüreceği ve birçok avantaj hatta kâr sunacağı düşünülüyor. Bu nedenle yatırımcının karar açıklanır açıklanmaz kampanyayı değerlendireceği tahmin ediliyor. Öte yandan faiz kampanyası için yapılacak düzenlemenin bu hafta açıklanması bekleniyor.