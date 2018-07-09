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Tüm dişlerini kaybeden kadın için bakanlık devreye girdi

Antalya'da beyaz dişlere sahip olmak için kaplama yaptıran ve daha sonra şiddetli ağrıları nedeniyle tüm dişleri çekilmek zorunda kalınan Sunay Öztürk'ün yardımına Sağlık Bakanlığı koştu.

DHA | 09.07.2018 - 08:23..
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Alanya'da oturan 2 çocuk annesi Sunay Öztürk, 6 ay önce dişlerini beyazlatmak amacıyla 'zirkonyum' kaplama yaptırma kararı aldı.

Anne ve babasından kalan emekli maaşının yanı sıra bankadan 10 bin lira kredi çekerek özel diş polikliniğine giden Öztürk'ün, 20 dişi kaplama için kesilerek küçültüldü. Çenesinde ve sol azı dişinde ağrı hisseden Sunay Öztürk'e, özel poliklinikte kaplamaları takıldı.

Tüm dişlerini kaybeden kadın için bakanlık devreye girdi

32 DİŞİ ÇEKİLDİ

İşlemden bir hafta sonra sol yanağında ve çenesinde şiddetli ağrı çeken Öztürk'ün dişlerine kanal tedavisi yapıldı. Kanal tedavisine rağmen dişlerindeki ağrıları dinmeyen kadın, son çare 32 dişini çektirmek zorunda kaldı.

Dinmeyen ağrıları nedeniyle uykusuz ve zor günler geçiren Öztürk için 'delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' teşhisi konuldu.

OPERASYON İÇİN UYGUN KOŞULLAR BEKLENİYOR

Antalya'da çeşitli hastanelerde ağrılarına çare bulamayan Sunay Öztürk'ün sesini duyan Sağlık Bakanlığı, kadını Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye aldı. Bir hafta önce hastaneye girişi yapılan Öztürk'e şu an için ilaç tedavisi uygulandığı, operasyon için uygun koşulların beklendiği kaydedildi.

Tedavi olmak için tüm imkanlarını harcadığını ve son çareyi Ankara'da aradığını anlatan Öztürk, “İstanbul'da bir hekim vardı benim hastalığımla ilgilenen, ancak gidemedim. Muayene ücreti dahi 1500 TL civarındaydı. Sağlık Bakanlığı burada tedavi için devreye girdi. Şu an için sadece ilaç alıyorum. Sonuç ne olacak bekliyorum." dedi.

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