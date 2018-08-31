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Tüm duygular tek resimde: Gülüşün ve Unutuşun Kitabı

Ünlü Çek Yazar Milan Kundera’nın Fransa’ya yerleştikten orada yazdığı ilk roman…

Özel İçerik | 31.08.2018 - 13:12..
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Gülüşün ve Unutuşun Kitabı

Kundera, bir kadının ölmüş kocasının anılarının giderek silinmesi üzerine verdiği savaşı anlatıyor bu ilk romanında. Sıradan bir yaşam savaşı hikayesi gibi görünse de aslında bir yandan da iki temel gerçeği, birbirinden bağımsız gibi görünen 7 bölümde açıklamaktadır…

Gülüşün ve Unutuşun Kitabı - Milan Kundera

(Milan Kundera)

GÜLÜŞÜN VE UNUTUŞUN KİTABI

Tamina, bir kahvede servis yaparak hayatını kazanmaya çalışan güzel bir göçmen kızıdır. Ölmüş kocasının yerini hiç kimsenin dolduramayacağını düşünmektedir. Ancak bir yandan da tüm anılar giderek silinikleşmeye başlar. Tamina, umutsuz bir savaşın içinde bulur kendini.

Kundera, Tamina’nın hikayesini iki temel gerçek üzerinden kuşkulu bir bakışla aktarır. Bu gerçekler, Çekoslvakya’da yaşanan trajik deney ve Batı’daki yaşamdır.

Birbirinden ayrı duran her bir olayı tek bir görüntüde birleştiren yazar, aynı zamanda mizah ve hüznü de birleştirir. Birbirine zıt duyguların iç içe harmanlandığı bu kitap, sizi de içine çekecek…

Gülüşün ve Unutuşun Kitabı - Milan Kundera

Gülüşün ve Unutuşun Kitabı

Milan Kundera

Çev.: Erhan Bener

Can Yay.

S.: 308

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Damla Karakuş

[email protected]

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