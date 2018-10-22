Tüm gerçekliğiyle Vikinglerin ilginç hayatı

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Norslar olarak da bilinen Vikingler, sanılanın aksine sadece hayali bir dizi senaryosu ya da maceradan maceraya koşan bir çizgi film değil, 7'inci yüzyıla damga vuran İskandinavyalı korsan ve tüccar kavimleriydi. İşin gerçeği, belki de tarihin en kanlı topluluğuydu. Varlığını denizlerde geçirmiş savaşçılar, Avrupa’nın altını üstüne getirmiş; yaptıkları akınlarla toprak üzerinde manastır bırakmamışlardı. 8 ve 11’inci yüzyılları arasında nereden geldiklerini ve kim olduklarını kimse bilmiyordu.

Bu adamların çok çılgın huyları olduğu şüphesiz. İşte o özelliklerden bazıları...

HOBİLERİ: KÖY YAĞMALAMAK, ADAM ÖLDÜRMEK, GEMİ SEYAHATİ YAPMAK

En büyük hobileri denize açılarak köy ve kasaba yağmalamaktı. Soğuk hava konusunda bir sıkıntı çektiklerini söylemek hata olur; bu korsanlar İskandinav buzullarında uyuyorlardı. Bir şekilde İngiltere’ye sıvışan topluluk 11. yüzyılın sonuna kadar Amerika’da dâhil olmak üzere, Rusya, Akdeniz, İslam ülkeleri ve Bizans’a kadar yayıldılar. Yıl 860’ı gösterdiğinde Vikingler Bizans’a kadar ulaşmışlardı. Hatta Ayasofya’da Güney galerinin orta kısmında Vikinglerden kalma bir yazı bile bulundu. Bizim topraklara kadar gelmişler!

TİCARETTEN İYİ ANLIYORLARDI

Vikinglerin bu kadar uzaklara gitmesini sağlayan şey ise elbette tasarım harikası gemileriydi. Eni dar, boyu uzun ve draftı özel olarak tasarlanmış gemileri sayesinde denizler, okyanuslar vız gelirdi. Ön cephe tasarımı sayesinde hemen hemen her kıyıya kolayca çıkabiliyorlardı. İndikleri kıyı kasabalarını yağmalayıp, altını, gümüşü toplayıp, yollarına devam ediyorlardı. Denizaşırı ticaret kolonileri kuran Vikingler kuşkusuz büyük bir ticaret ağını meydana getirmişlerdi.

BİR VİKİNG GEMİSİ

1920'de, Güney Norveç'teki Gokstad'da bulunan bir Viking gemisinin kalıntıları.

KEMİKSİZ IVAR'I TANIMAYAN KALDI MI?

Vikingler en cesur ve güçlü saldırılarını ise Kemiksiz İvar’ın önderliğinde Halfdan ve Ubbe ile yapmışlardı. Normalde sakat insanlara acımasız davranan Viking toplumu, bacaklarını kullanamayan İvar konusunda çok fanatik. Çünkü zekasını kullanması için ayaklarına ihtiyacı olmadığını biliyorlar.

UYDURMA: BAŞLIKLARINDA BOYNUZ YOKTU

Yazılı olarak bir tarih bırakmayı adet edinmeyen topluluktan geriye yapılan derin araştırmalar bazı ip uçları veriyor. Uydurma tarih de istemeden insanların önüne çıkıyor tabii. Vikingler hakkında bilinen en yanlış hata miğferlerine boynuz takmaları söylentisi.

Bu başlık aslında Germen kabilelerin din amaçlı törensel kıyafetlerinden birisi olup, savaş meydanlarında hiç gözlenmemişti. Aşağıda Vikinglerin imajını gösteren ilk miğfer kalıntısını görüyorsunuz.

ÇOK TEMİZ VE BAKIMLIYDILAR

Özellikle dizide karşımıza çamur ve pislik içinde çıkan Vikingler, günlük yaşamlarındaki temizlikleri konusunda Avrupa’dan ileriydiler. Bir heteroseksüellik söz konusu: Jilet takımları, kürdan, kulak çöpü ve cımbız gibi kişisel bakım ürünlerinin kullanıldığı keşfedilen bilgiler arasında.

SARIŞIN OLMAYI SEVİYORLARDI

Özellikle Vikingler için sarışın olmak bir güç göstergesiydi. Bu yüzden esmerlerin saçlarını boyamak yada çeşitli kimyasallar kullanarak açmak yoluna başvuruyorlardı. Saç modelleri olsun, görkemli kıyafetleri olsun, sürmeleri ve aksesuarlarıyla fashion bir kavimdi diyebiliriz.

VİKİNGLERİN TORUNLARI İSPANYA'DA BULUNDU

Avrupalılar tarafından barbarlıkla suçlanan Vikinglerin karmaşık yasaları, idari gelenekleri ve toplumsal yapıları birçok araştırmacının dikkatinin çekti. Her geçen gün karşımıza bir Viking kemiği çıkması sürpriz değil. History Channel Türkiye’de yayınlanan bir araştırmaya göre; İtalyan Sicilya adasındaki bir mezarlıkta ortaya çıkarılan kemiklerin günümüz şartlarına uygun olmayışı, Sicilya'yı kolonize eden Vikinglerin torunları olduğuna dikkat çekti.

BİRBİRLERİNİ DE SEVMEZLERDİ

Belli bir ırk ya da halk sanılmalarına rağmen aslında Vikinglerin ortak bir ataları ya da kültürleri yok. Kuzey halkları kabile kabile parçalanmış bir toplum yapısı gösteriyor. Küçük kralların ve yerelde sıkışmış egemenliklerin nadiren bir araya geldiği söylenebilir.