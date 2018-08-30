Tüm mezunlar kayalara adını yazıyor

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde Aşağı Arslanlı köyü ile Odabaşı köyünde ikamet edenler, okudukları okuldan mezun olduktan sonra, mezuniyet kayalarına gelerek mezuniyetlerini kayaya yazıyor. 100 yıldır yaşatılan bu gelenek, turistlerinde büyük ilgisini çekiyor.

Günümüzde de yaşatılan gelenek, gelecek kuşaklara da aktarılıyor. Okuldan mezun olan öğrenciler, mezuniyet kayalarında dedelerinin ve babalarının isminin bulunduğu alana kendi isimlerini de kazıyarak yaklaşık 100 yıllık geleneği yaşatmaya çalışıyor.

MEZUNİYET KAYASI

Bu kapsamda Mezuniyet Kayalarını ziyaret eden Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Şahin, kendisinin de 1965 yılında okuldan mezun olduğunu ve mezuniyetini 1965 yılında bu kayaya işlediğini söyledi. Mehmet Şahin, "Benim için 52 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Fakat belki bu kayalıkların yüzlerce yıldır ayakta kalma durumu var. Bu güzergahtan gelip geçerken herkes, buraya yolu düşenler özellikle Aşağı Arslanlı köyü ve Odabaşı köyü sakinleri, mezuniyet kayası dediğimiz bu kayalıklarına notunu düşmüşler. Bu bir hatıra. Bakın 1965 yılına geri geldik, o günleri anımsadık, hatırladık, bu da olayın güzelliği. Bu mezuniyet kayasının bize vermiş olduğu fraklı bir duygu" dedi.

"100 YILLIK GELENEK KUŞAKLAR TARAFINDAN YAŞATILIYOR"

Aradan yıllar geçmesine rağmen Mezuniyet Kayalarına mezuniyetlerini yazma geleneği şu anki kuşaklar tarafından yaşatıldığını belirten Mehmet Şahin, “Mezuniyet Kayası, Aşağı Arslanlı köyünden Seydiler İlkokulu'na gidip gelirken o dönemde okuyan büyüklerimizin buraya uğrayarak not düştükleri, hangi yıl hangi okuldan mezun olduklarını, ne zaman mezun olduklarını gösteriyor. Burada gördüğümüz kadarıyla en eski tarih 1936 yılında yazılmış Mehmet Yanık’a ait tarih. Allah rahmet eylesin. Kendisi bir halk aşığıydı. Güzel saz çalardı. Benim, görme ve tanıma fırsatım oldu. Aradan 78 yıl gibi bir dönem geçmiş. O dönemden bugüne kadar üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen bu gelenek yaşatılıyor. Mezuniyet Kayası hala büyük ilgi görmeye devam ediyor. Ayrıca bu, bizler için mezuniyet kütüğü yerine de geçiyor. Ama bu, taş üzerine işlenen bir kütük” diye konuştu.



