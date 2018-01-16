Tüm zamanların en iyi yazarları

Vermiş oldukları ölümsüz eserlerle adı unutulmazlar arasında yer alan, tüm zamanların en iyi edebiyatçıları 125 yazarın verdikleri oylarla belirlendi. Kitapları yayımlandıkları tarihten günümüze kadar çok okunan yazarların eserleri günümüzün modern dünyasında bile hala çok okunan yapıtların başında geliyor.
Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hamingway, İngiliz edebiyatçı Virginia Wollf, Henry James, Mark Twain ve Rus yazar Dostoyevski listede öne çıkanlardan.
WILLIAM SHAKESPEARE
İngiliz oyun yazarı Shakespare, Romeo ve Juliet, Sen Aydınlatırsın Geceyi ve daha pek çok eser kaleme alan yazar listede ilk sırada.
WİLLİAM FAULKNER
ABD'li Faulkner, 1949'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Köy, Ağustos Işığı, Çılgın Palmiyeler eserlerinden bazılarıdır.
HENRY JAMES
Roman ve öykü yazarı olan James, aynı zaman iyi bir edebiyat eleştirmeniydi.
ERNEST HEMİNGWAY
20. yüzyılın en önemli Amerikalı yazarlar arasında gösterilen Hemingway, 1952'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.
JANE AUSTEN
Aşk ve Gurur romanının yazarı, 19 yüzyıl İngiliz kadın yazar Jane Austen.
CHARLES DICKENS
En ünlü İki Şehrin Hikayesi romanın yazarı İngiliz Charles Dickens.
FYODOR DOSTOYEVSKİ
Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Budala, Delikanlı gibi ölümsüz eserler kaleme alan Rus Edebiyatı'nın büyük yazarı, Dostoyevski.
FRANZ KAFKA
Varoluşçuluk Edebiyat Akımı'nın öncülerinden Çekoslovakyalı Alman asıllı yazar Franz Kafka, da listede yer alan bir diğer yazar.
VIRGINIA WOLLF
İngiliz romancı ve eleştirmen Deniz Feneri, Kendine Ait Bir Oda kitaplarının yazarı Virginia Wollf.
JAMES JOYCE
20. yüzyıl edebiyatını derinden etkileyen İrlandalı yazar James Joyse de listede kendine yer bulan edebiyatçılardan.
THOMAS MANN
Nobel Edebiyat Ödüllü Alman yazar, Thomas Mann
VLADIMIR NOBAKOV
Lolita adlı romanın yazarı Rus edebiyatçı Vladimir Nobakov
MARK TWAIN
Tom Sawyer'in Maceraları adlı çocuk kitabının yazarı, Amerikalı romancı Mark Twain.
Ergül Tosun
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