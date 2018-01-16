Tüm zamanların en iyi yazarları

Vermiş oldukları ölümsüz eserlerle adı unutulmazlar arasında yer alan, tüm zamanların en iyi edebiyatçıları 125 yazarın verdikleri oylarla belirlendi. Kitapları yayımlandıkları tarihten günümüze kadar çok okunan yazarların eserleri günümüzün modern dünyasında bile hala çok okunan yapıtların başında geliyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Ernest Hamingway, İngiliz edebiyatçı Virginia Wollf, Henry James, Mark Twain ve Rus yazar Dostoyevski listede öne çıkanlardan.

WILLIAM SHAKESPEARE

İngiliz oyun yazarı Shakespare, Romeo ve Juliet, Sen Aydınlatırsın Geceyi ve daha pek çok eser kaleme alan yazar listede ilk sırada.





WİLLİAM FAULKNER

ABD'li Faulkner, 1949'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne değer görüldü. Köy, Ağustos Işığı, Çılgın Palmiyeler eserlerinden bazılarıdır.

HENRY JAMES

Roman ve öykü yazarı olan James, aynı zaman iyi bir edebiyat eleştirmeniydi.

ERNEST HEMİNGWAY

20. yüzyılın en önemli Amerikalı yazarlar arasında gösterilen Hemingway, 1952'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almaya hak kazandı.

JANE AUSTEN

Aşk ve Gurur romanının yazarı, 19 yüzyıl İngiliz kadın yazar Jane Austen.

CHARLES DICKENS

En ünlü İki Şehrin Hikayesi romanın yazarı İngiliz Charles Dickens.

FYODOR DOSTOYEVSKİ

Suç ve Ceza, Karamazov Kardeşler, Budala, Delikanlı gibi ölümsüz eserler kaleme alan Rus Edebiyatı'nın büyük yazarı, Dostoyevski.

FRANZ KAFKA

Varoluşçuluk Edebiyat Akımı'nın öncülerinden Çekoslovakyalı Alman asıllı yazar Franz Kafka, da listede yer alan bir diğer yazar.

VIRGINIA WOLLF

İngiliz romancı ve eleştirmen Deniz Feneri, Kendine Ait Bir Oda kitaplarının yazarı Virginia Wollf.

JAMES JOYCE

20. yüzyıl edebiyatını derinden etkileyen İrlandalı yazar James Joyse de listede kendine yer bulan edebiyatçılardan.

THOMAS MANN

Nobel Edebiyat Ödüllü Alman yazar, Thomas Mann

VLADIMIR NOBAKOV

Lolita adlı romanın yazarı Rus edebiyatçı Vladimir Nobakov

MARK TWAIN

Tom Sawyer'in Maceraları adlı çocuk kitabının yazarı, Amerikalı romancı Mark Twain.

Ergül Tosun

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