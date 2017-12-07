taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.304
USD
3,8561
EURO
4,5521
ALTIN
156,51
PETR
61,3300

Tunç Çağı metallerinin meteorlardan üretildiği doğrulandı

Tunç Çağı'na ait demir aletlerin büyük bölümünün meteor metalinden yapılma olduğu yönündeki varsayım doğrulandı.

Ajanslar | 07.12.2017 - 08:39..
  1. Haberler
  2. Dünya

Araştırma sonuçlarını Journal of Archaeological Science dergisinde yayınlayan, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nden bilim insanı Albert Jambon, X ışını floresan spektrometresini kullanarak aletlerin kimyasal analizini yaptı.

Tunç Çağı metallerinin meteorlardan üretildiği doğrulandı

İncelenen nesneler arasında, Mısır boncukları (MÖ 3200 yıl), Firavun Tutankhamun'un başlık ve hançeri (MÖ 1350 yıl), Suriye'deki Umm el-Marra tepesindeki kazıntılarda bulunan kolye (MÖ 2300 yıl), Suriye'deki Ugarit kenti kazıntılarında bulunan balta (MÖ 1400 yıl) ve Çin'deki Shang Hanedanı (MÖ 1400 yıl) dönemine ait silah ve süs eşyaları yer alıyor.

Tunç Çağı metallerinin meteorlardan üretildiği doğrulandı

Analiz sonuçlarına göre, tüm bu eşyalar, MÖ 1300-1100 yılına kadar süren Tunç Çağı'nda meteor metalinden yapıldı. Bu dönemde demir ürünleri çok nadirdi, sayısı yaklaşık MÖ 1200 yılında artmaya başladı.

Jambon'un araştırması ayrıca meteor metalinin farklı halklar tarafından kullanıldığını da ortaya koydu.

İlginizi Çekebilir
Motosiklet yarışında intikam savaşı
Endonezya'da düzenlenen motosiklet yarışında motosiklet sürücüleri, birbirinden intikam aldı.
Noel süslemeleriyle kansere karşı bağış topluyorlar
Hayırsever çiftin evlerinin Noel ışıkları kanserle mücadele için yanıyor.
ABD'nin California eyaletindeki orman yangını
ABD'nin California eyaletinin güneyinde iki gün önce ormanlık alandı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.
Moskova-Antalya hattına 3. havayolu şirketi
Moskova-Antalya hattında haftada 7 kez sefer gerçekleştirecek üçüncü bir havayolu şirketinin tayin edilmesi konusunda anlaşıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri

88
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan açıklaması

88
Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

Merkel de Trump'ın kararını tanımadı

139
İsveç: Özel statüden yanayız

İsveç: Özel statüden yanayız

27
Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

Başbakan Yıldırım: Bu karar yok hükmündedir

102
BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

16
Avrupa Birliği'nden Kudüs çıkışı

Avrupa Birliği'nden Kudüs çıkışı

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM