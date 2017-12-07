Tunç Çağı metallerinin meteorlardan üretildiği doğrulandı

Araştırma sonuçlarını Journal of Archaeological Science dergisinde yayınlayan, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi’nden bilim insanı Albert Jambon, X ışını floresan spektrometresini kullanarak aletlerin kimyasal analizini yaptı.

İncelenen nesneler arasında, Mısır boncukları (MÖ 3200 yıl), Firavun Tutankhamun'un başlık ve hançeri (MÖ 1350 yıl), Suriye'deki Umm el-Marra tepesindeki kazıntılarda bulunan kolye (MÖ 2300 yıl), Suriye'deki Ugarit kenti kazıntılarında bulunan balta (MÖ 1400 yıl) ve Çin'deki Shang Hanedanı (MÖ 1400 yıl) dönemine ait silah ve süs eşyaları yer alıyor.

Analiz sonuçlarına göre, tüm bu eşyalar, MÖ 1300-1100 yılına kadar süren Tunç Çağı'nda meteor metalinden yapıldı. Bu dönemde demir ürünleri çok nadirdi, sayısı yaklaşık MÖ 1200 yılında artmaya başladı.



Jambon'un araştırması ayrıca meteor metalinin farklı halklar tarafından kullanıldığını da ortaya koydu.