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Tunca Nehri’nde ‘kırmızı alarm’ devam ediyor

Nehir, yatağından tamamen taşarak Kırkpınar Er Meydanı’nı suyla kapladı. Bölgeye yaya ve araç geçişi sağlanamıyor.

İHA | 23.03.2018 - 13:25..
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Edirne’de ve Bulgaristan’da etkili olan yağmur ve kar sularının erimesiyle birlikte Tunca Nehri’nin debisi hızla yükselmeye devam ediyor.

Tunca Nehri’nde ‘turuncu’ olan alarm durumu ‘kırmızı’ya geçti. Nehrin taşması sonucu tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Er Meydanı tamamen sular altında kaldı.

Tunca Nehri’nde ‘kırmızı alarm’ devam ediyor

TUNCA'DA YENİDEN KIRMIZI ALARM

Değirmenyeni ölçüm istasyonunda bugün saat 10.00 itibariyle nehrin debisinin 185 metreküp/saniye seviyelere ulaşması ile birlikte taşkın riski maksimum seviyelere çıktı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi Kanuni, Fatih ve Saraçhane Köprüleri’ni yaya ve araç trafiğine kapattı.

Öte yandan, Meriç Nehri’nin debisinde de artış yaşandı. Kirişhane Ölçüm İstasyonu’ndaki son verilere göre nehrin debisi 721 metreküp/saniye seviyelerine ulaşarak, sarı alarm durumunu koruyor.

Tunca Nehri’nde ‘kırmızı alarm’ devam ediyor

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