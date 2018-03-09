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Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Tunca Nehri'nin debisi düşmeye başladı ama taşkın nedeniyle tarihi taş köprülerden hala trafik akışı sağlanamıyor.

AA | 09.03.2018 - 10:30..
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Son günlerde Bulgaristan'daki kar erimeleri ve sağanaklar nedeniyle artan Tunca Nehri'nin debisinde 24 saatte 8 metreküp/saniye düşüş oldu.

Devlet Su İşleri verilerine göre, havzasındaki beslenmeye bağlı olarak nehrin debisi 188 metreküp/saniye seviyesine indi.

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

KÖPRÜLER HALA TRAFİĞE KAPALI

Su seviyesinin yükselmesi sonucu yatağından taşan nehir, Sarayiçi'nin tamamına yakınını su altında bıraktı.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılım gösterdi.

Debinin düşmesiyle az miktarda suyun çekildiği gözlense de bölge hala su altında.

Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi taş köprüler Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprüleri hala trafiğe kapalı tutuluyor.

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

Tunca Nehri'nin debisi düşüşe geçti

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