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Tunca Nehri taştı

Tunca Nehri'nin debisinin yükselmesi nedeniyle nehir yatağına yakın bazı köylerin yolları kapandı, araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi.

AA | 25.03.2018 - 14:12..
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Bulgaristan'daki yağışlar nedeniyle debisi aniden yükselen Tunca Nehri, kent merkezinin yanı sıra, nehir yatağına yakın köylerde de hayatı olumsuz etkiledi.

Tunca Nehri taştı

Tunca Nehri taştı, Kırkpınar sular altında kaldı ViDEO

KÖYLÜLER ENDİŞELİ

Taşkın sularının yayıldığı Değirmenyeni köyüne giden ana yol ulaşıma kapatıldı. Köye gidecek vatandaşlar alternatif yollara yönlendirildi.

Değirmenyeni köyü sakinleri de koruma seddesiyle paralel seviyede akan Tunca Nehri'nin debisinin artmasından endişe duyuyor.

Tunca Nehri taştı

ŞEHİTLİK, KASIR, ÇAYIR ETKİLENDİ

Öte yandan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı çayıra da giren nehir suyu, Adalet Kasrı, Balkan Şehitliği'nin bir kısmı ile saray mutfaklarına kadar yayılım gösterdi.

Tunca Nehri taştı

KÖPRÜLER TRAFİĞE KAPATILDI

Köprü girişlerinin su ile dolması ve geçişlerde tehlike arz etmesi sebebiyle tarihi taş köprüler Fatih, Kanuni ve Saraçhane köprüleri trafiğe kapalı tutuluyor.

Tunca Nehri taştı

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