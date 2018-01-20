CHP'li milletvekili Tuncay Özkan, Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk oldu. Programda gündemde olan Afrin'e operasyon konusu da konuşuldu.

"OPERASYON GEREKSİZ"

Tuncay Özkan, "Biz yıllardır kendimizi Orta Doğu bataklığının içinde kendimize bir yol bulmaya çalışırken, bundan daha 6 ay önce şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir sınır ötesi operasyondan yeni çıktık. Orada ne kazandık sorusunu gündeme getirmeliyiz." dedi ve operasyonun 'gereksizliğine' vurgu yaptı.

"AKP çocuklarımızın kanını dökmesin" diyen Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"AKP ÇOCUKLARIMIZIN KANINI DÖKÜYOR"

"Biz bölgenin bataklığı içerisinde, bu tür bir operasyon mücadelesiyle herhangi bir şey elde edemeyeceğiz. Bu türoperasyonların bölgede bize kazandıracağı hiçbir şey kalmamıştır. AKP iktidarı çocuklarımızın kanını dökmek dışında buradan bir şey elde edemez.

"BU HAREKATIN HİÇBİR DEĞERİ YOK"

Size diyorum ki, Türkiye zaten orada oluşan Kürt kantonlarını biliyor. O kantonları kimin oluşturduğunu, arkasında kimlerin olduğunu da biliyor ve ben buradan diyorum ki; Bütün bu bildiklerinizle bu harekatın hiçbir değeri kalmamıştır. Lütfen çocuklarımızın kanını dökmeyin.

"ÇOCUKLARIMIZIN ÜZERİNDEN ELLERİNİZİ ÇEKİN"

Gidin Rusya'ya gidin ABD'ye konuşun, geleceğin masasına oturun, ve çocuklarımızın üzerinden ellerinizi çekin. Biz yurtta sulh, cihanda sulh demeye devam edelim."

Tuncay Özkan, Afrin Operasyonuna karşı çıktı VİDEO