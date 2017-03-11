Habertürk TV'de Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan programına konuk olan Tuncay Özkan, Susurluk davası, faili meçhul cinayetler ve Fetullah Gülen'le ilgili dikkat çeken bir anısını paylaştı:

Tuncay Özkan: Fetullah Gülen senin derini yüzeceğim dedi

"GÜLEN BANA 'SENİN DERİNİ YÜZECEĞİM' DEDİ"

"Türkiye'de faili meçhul cinayetleri ilk yazan benim. 22 tane kitabım var. Türkiye'de Veli Küçük ile ilgili 320 tane haber yapmışım. Bütün bunlar bir şey. Aynı zamanda bir karalama kampanyası da. Ama bunların hiç biri tutmadı. Herkes bizi görüyor. Sorduğumuz soruyu herkes görüyor. Ekran karşısında tek bir yalan söylemedim. Yanlışlarım olmuştur, özür dilediğim olmuştur. hakikate duyduğum saygı kendi hayatıma duydupum saygıdan fazladır. Susurlukla ilişkililer diye 58 kişilik bir liste yayınladım televizyonda. 56. sırada Fetullah Gülen'in adı var. Yayınladığımız an Kanal D'nin santrali kilitlendi. Dışarı çıkış yapamıyoruz. Patron telefon etti. Dedim haber doğru. Belgesi burada. Bir televizyon kuruluşu düşünün ki dışarıya telefon edemiyor. Ve haber benim. Gülen söz hakkı istiyorum dedi. Gittim görüşmeye içeri girdim. Bana 'senin derini yüzüp ot basacağım' dedi. 'Bunu senin yanına bırakmayacağım' dedi. Ben ilk bunlar kötüdür zararlıdır haberimi 83'te yaptım. Bir süre sonra İhsan Kalkavan geldi, bana dedi ki tekrar gel. Dedim gelmem çünkü tekme, yumruk, hakaret her şey var. Önemli bir şey söyleyecek deyince tekrar gittim. Bana dedi ki 'senden özür dileriz haber doğruymuş' dedi. 'Bize bu kumpası kuran bu ihaneti yapan Necmettin Erbakan'dır' dedi."

"NECMETTİN ERBAKAN'DAN İNTİKAM ALACAĞIZ DEDİ'"

"28 Şubat sürecinde bizi brifinglere çağırdı asker. O zaman bir askeri kadro vardı. O kadro nerede? Bugün darbeyi yiyen kadro. Çağın tanığı olmak için olaylara yukarıdan bakmak gerekiyor. Bütün bunların belirli güç odaklarının topluma dayattığını görüyorsunuz. Bana söylediğini hiç unutmam "Necmettin Erbakan'dan bunun intikamını alacağız".