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Tuncay Özkan, itiraz etti ilk sırayı kaptı

CHP'de İzmir milletvekili aday listesi Tuncay Özkan'ın son andaki itirazı sonucu değişti. Özkan, 1. bölgede kendini ilk sıraya yazdırdı.

DHA | 21.05.2018 - 21:33..
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24 Haziran milletvekili seçimleri öncesinde milletvekillliği listelerinde en çok tartışma yaşanan parti Cumhuriyet Halk Partisi.

ÖZKAN, İTİRAZ ETTİ KENDİNİ İLK SIRAYA YAZDIRDI

CHP İzmir Milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın itirazı sonucu liste, son anda bir kez daha değişti. Özkan, 1'inci bölge 1'inci sıraya yazıldı. 1'inci bölge 1'inci sırada yer alan Murat Bakan ise listede 2'inci sıraya yerleşti.

CHP'nin YSK'ya verdiği listenin son hali şu şekilde:

İZMİR 1. BÖLGE

1-Tuncay Özkan
2-Murat Bakan
3-Özcan Purçu
4-Kani Beko
5-Mehmet Ali Çelebi
6-Tacettin Bayır
7-Ednan Arslan
8-Sefer İpekli
9-Kazım Umdular
10-Nilay Kökkılınç
11-Ezgi Deniz Urunga
12-Devrim Barış Çelik
13-Zekiye Seda Sönmez
14-Şener Akdemir

İZMİR 2. BÖLGE

1-Kemal Kılıçdaroğlu
2-Selin Sayek Böke
3-Kamil Okyay Sındır
4-Atila Sertel
5-Sevda Erdan Kılıç
6-Mahir Polat
7-Bedri Serter
8-İdris Yavuz Yılmaz
9-Ali Engin
10-Salih Özçifçi
11-Mehmet Birlik
12-Onur Kadir Eryüce
13-Hatice Zeybek
14-Ebru Okay

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