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Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Zamanında Marmaray'a da karşı çıkan CHP'nin Milletvekili Tuncay Özkan, AK Parti döneminde bitirilen projeyi Bülent Ecevit'e mâl etti.

Haber Merkezi | 30.05.2018 - 02:05..
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Tuncay Özkan'dan Marmaray için Bülent Ecevit çıkışı

Tuncay Özkan, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimleri öncesi CNN Türk'e çıktı. Özkan, 2004 yılında temeli atılan MarmarayBülent Ecevit'in yaptığını söyledi.

Tuncay Özkan: Marmarayı Bülent Ecevit yaptı VİDEO

"BÜLENT ECEVİT YAPTI"

Tuncay Özkan, "Marmaray neden suyun altına indi? Kim indirdi? Bülent Ecevit indirdi. Bülent Ecevit yaptı Marmaray'ı. Peki neden yaptı? Kentin üzerindeki trafik yoğunluğu daha aşağıya gelsin ve kent bu yoğunluktan kurtulsun diye" ifadelerini kullandı.

MARMARAY'IN HİKAYESİ 1860'A DAYANIYOR

Söz konusu proje ilk olarak 1860 yılında Sultan Abdülmecid tarafından dile getirildi. Daha sonra Marmaray 1892 yılında Sultan 2. Abdülhamit Han projeyi Fransızlara çizdirdi

Çizilmiş proje 1979 ve 1987 yıllarında tekrar gündeme gelsede faliyete geçilemedi.

2000 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Janponlar ile Marmaray için anlaşma yaptı. Anlaşma 15 Şubat 200 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Proje için imzaların atılmasına rağmen bir kez daha çalışmalar başlamadı.

2004 yılında temeli atılan Marmaray, 2013 yılında hizmete açıldı.

Fransızların çizdiği proje, bugünkü Marmaray ile aynı değil.

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