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Tuncay Özkan: Rize Belediye Başkanı görevden alınsın

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Rize Belediye Başkanı ve çalışanlarının acilen görevden alınması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 26.12.2016 - 17:33
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Tuncay Özkan: Rize Belediye Başkanı görevden alınsın

tuncay

Rize Belediyesi tarafından alınan kararla, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeli valilik önündeki tören alanına taşınınca tartışmalara neden olmuştu.

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraftan sonra tartışmalar tekrar alevlendi.

CHP'Lİ TUNCAY ÖZKAN TEPKİ GÖSTERDİ

CHP'li Tuncay Özkan, Atatürk heykelinin eski yerinde poz veren inşaat işçisinin fotoğrafını paylaşıp, "Rize'deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı ve işbirlikçileri acilen görevden alınsın. Rize'de Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu vermek yetmezmiş gibi bir de "işte yeni atanız" diyerek utanmazca paylaştılar. Savcılar göreve" dedi.

Tuncay Özkan: Rize Belediye Başkanı görevden alınsın

Tuncay Özkan: Rize Belediye Başkanı görevden alınsın

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