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Tuncay Özkan Selahattin Demirtaş'ı savundu

CHP'li vekil, terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın barış çığlığının duyulmadığını söyledi.

23.06.2017 - 10:42
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Tuncay Özkan Selahattin Demirtaş'ı savundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'dan İstanbul'a doğru yürüyen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasıyla ilgili konuştu.

Tutuklamanın yanlış olduğunu belirten CHP'li vekil, Türkiye'de oluşan kaos nedeniyle Selahattin Demirtaş'ın barış çığlığının duyulmadığını ifade etti.

Tuncay Özkan Selahattin Demirtaş'ı savundu

"SİLAHA KARŞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Tuncay Özkan, şu açıklamaları yaptı: "Demirtaş söyleyeceğini söyledi zaten, birlikte yaşamanın koşullarını anlattı, silaha karşı olduğunu söyledi. Tüm bunlar Türkiye’nin özlediği şeyler ama Türkiye’de öyle bir kaos öyle bir gürültü yaratılıyor ki onun oradan söylediği barış çığlığı kaybolup gidiyor.

"BU YÜRÜYŞ O ÇIĞLIĞIN ETE KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ ŞEKLİ"

Bu yürüyüş onun o çığlığının bir tezahürü, ete kemiğe bürünmüş şekli. Başka bir şey değil yani. Özgürlük istiyoruz, adalet istiyoruz, barış istiyoruz. Genel Başkan her yerde aynı şeyi söylüyor, özgürlük için adalet barış için adalet."

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