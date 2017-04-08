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Tuncay Özkan'ın sözleriyle ilgili idari inceleme başlatılatıldı

CHP'li vekil Tuncay Özkan'ın, Trabzon Maçka'daki programı sırasında söylediği sözler üzerine idari inceleme başlatıldığı bildirildi.

08.04.2017 - 01:55
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sd

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Özkan'ın ilçede dün gerçekleştirilen programdaki konuşmasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Maçka ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi seçim otobüsü üzerinde konuşma yapmakta olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın sinirli bir şekilde, kamu düzeni ve güvenliği ve aynı zamanda parti heyetinin de güvenliğini sağlamakla görevli olan sivil giyimli güvenlik görevlilerine yönelik sarf ettiği, sosyal medyada ve kamuoyu gündeminde yer alan sözler ile oluşan hadise hususunda idari inceleme başlatılmış olup, safahata göre adli işlem yapılması hususunda gerekli girişimde bulunulacaktır."

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