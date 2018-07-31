Habertürk canlı yayınına katılan gazeteci Sevilay Yılman, Halk TV genel müdürü Şaban Sevinç ile Tuncay Özkan arasındaki görüşmeyi köşesinde yazdıktan sonra programda hem Tuncay Özkan'ın hem de Şaban Sevinç'in açıklamaları üzerine şunları söyledi:

"KILIÇDAROĞLU'NUN BİR PROJE OLDUĞUNU KABUL EDİYOR"

"Sonuçta bunu Genel Başkan Yardımcısı kimliğiyle ortada olan biri buna inanıyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bir proje olduğunu kabul ediyor. Öyle olmasa, partinin karar organları dışında bir karar merkezinin olduğunu ve bu merkezin önemli kararlar aldığını, bu kararların da genel beşkan tarafından onaylandığını söyler miydi?"

Tuncay Özkan'ın yalanladığı görüşme: Kılıçdaroğlu proje