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Tuncay Şanlı baba oldu

Tuncay Şanlı'nın 9 aylık hamile olan eski sevgilisi Melis Sayım, bugün doğum yaptı.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 12:10..
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Geçtiğimiz günlerde spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen Tuncay Şanlı’nın hamile sevgilisi Melis Sayım'ı aldattığı iddia edilmişti.

"MELİS ESKİ SEVGİLİM"

'İhanet' iddiaları karşısında sessizliğini bozan Şanlı, 'İhanet söz konusu değil. Melis Sayım eski sevgilim, bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerime düşen her şeyi yaptım, yapacağım' açıklamasını yapmıştı.

SEREN SERENGİL DOĞUM HABERİNİ VERDİ

9 aylık hamile olan Melis Sayım, bugün doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Sayım, oğluna Ömer adını verdi. Güzel haberi sosyal medyadan duyuran Seren Serengil bu fotoğrafı 'Allah seni hep güldürsün annenle babanla geçireceğin mutlu bir ömrün olsun hoş geldin Ömercim' notuyla paylaştı.

Tuncay Şanlı baba oldu

Spor spikeri Seyhan Şaşko ile el ele görüntülenen eski futbolcu Tuncay Şanlı’nın 9 aylık sevgilisi Melis Sayım, ‘Duymayan Kalmasın’ programında şunları söylemişti:

"TUNCAY'A TEŞEKKÜR ETTİM"

“İlk duyumları alıp Tuncay’a sorduğumda ‘Kesinlikle böyle bir şey yok, Seyhan sadece iş arkadaşım. İstediğin gibi ispatlarım’ dedi. Çok güzel bir şekilde ispatladı! Beraber olmadığımız için beni ilgilendirmiyor. Evlilikle alakalı bir şeyim de yok. Sadece fotoğrafları görünce teşekkür mesajı attım. ‘Doğuma 4 gün kala bana bunu yaşattığınız için teşekkür ederim’ dedim. Tek düşündüğüm oğlum. Tuncay’ın ailesiyle aram çok iyi. Beni yalnız bırakmadılar. Gerçekten çok iyi insanlar.”

Tuncay Şanlı baba oldu

SEYHAN ŞAŞKO DA AÇIKLAMA YAPTI

Tuncay Şanlı ile yeni sevgilisi Seyhan Şaşko avukatları aracılığıyla basına şu açıklamayı yaptı: “Haksız yayınlarla bir algı operasyonu hedefleniyor. Şanlı, eski kız arkadaşının hamilelik sürecine saygılı davranmış, her türlü talebe karşılık vermeye çalışmıştır. Bu amaçla Şaşko ile ilişkisini gözlerden uzak sürdürmüştür. Müvekkilim bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesi ve yetişmesi için üzerine düşen her şeyi yapmıştır/yapacaktır.”

Tuncay Şanlı baba oldu

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