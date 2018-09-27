Tuncel Kurtiz mezarı başında anıldı

Balıkesir Belediye Başkanı Kamil Saka, Tuncel Kurtiz'in eşi Menend Kurtiz, oyuncular Altan Erkekli, Veysel Diker, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda seveni Tuncel Kurtiz'i Çamlıbel Mezarlığı'nda bulunan mezarı başında andı. Mezara karanfiller bırakıldı. Menend Kurtiz, "Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar hoşgeldiniz" dedi.

"ADAM GİBİ ADAMDI"

Kamil Saka ise, "Sinema oyuncusu, tiyatro oyuncusu, senarist, yönetmen, yazar, seslendirme ustası, sanat adına ne varsa hepsi ona yakışıyor. Ama herşeyin öncesinde bir adamdı. Adam gibi bir adamdı. Onu kaybedeli aradan beş yıl geçti" dedi.





"ENERJİSİNİ BÜTÜN TÜRKİYE'YE YAYMAK LAZIM"

Altan Erkekli ise, "Bu anmalar şunun için değerli. Her yıl Tuncel Kurtiz’in vatan sevgisini, dürstlüğünü, devrimciliğini, sanatçılığını, filozofluğunu, şairliğini genç kuşaklara anlatmak, bir ülkeyi sevmek için onun gibi inançlı, dirençli, yürekli olmayı hatırlamak, sanatın en doğru şekilde tevazular içinde yapılması gerektiğini anlatmak adına önemli. Kabri başında toplandık. Buradan bu enerjiyi bütün Türkiye’ye yayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.



