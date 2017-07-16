Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

15 Temmuz darbe girişimin yıldönümü Tunceli'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

5 BİN KİŞİ TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜ

Etkinlikler kapsamında Atatürk Mahallesi Hastane kavşağında Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in ve 5 bin kişinin katılımıyla Milli Birlik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe katılanlar daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla Valilik bahçesinde demokrasi nöbeti tuttu.

"BU MİLLET TERÖR ÖRGÜTLERİNE BOYUN EĞMEZ"

Tunceli Valiliği bahçesinde demokrasi nöbetine katılanlara hitap eden Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları ve PKK'lıların şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı. Öğretmen Yılmaz'ın ölüm haberi ile derin üzüntü yaşadıklarını belirten Vali Sonel, "16 Haziran günü Tunceli- Erzincan karayolunda alçak, hain teröristlerce kaçırılan ve maalesef şehit edilen Gümüşhaneli köylü çocuğu öğretmen kardeşimiz Necmettin Yılmaz'ın ölüm haberini almak bizi çok üzdü. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında canını, kanını bu ülke için, bu millet için, bayrak için, namus için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum, gazilerimize kran duygularımızı iletiyorum. FETÖ mensubu alçak ve şerefsizler, 15 Temmuz günü vatandaşımızın ve milletimizin canına kast ettiler. Bu millet onurunu, bayrağını, namusunu, vatanını korumak için o gece sokaklara dökülerek, bu alçak hainlere geçit vermedi. Bu devlet, bu millet güçlüdür. Hiçbir zaman FETÖ ve benzeri terör örgütlerine boyun eğmez ve bu millete kurşun sıkanların başını ezer" dedi.

Vali Tuncay Sonel'in konuşmasından sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 249 kişinin ismi tek tek okunarak, o gece yaşananlar ekranda törene katılanlara izletildi.



















