taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5380
EURO
4,0561
ALTIN
139,84
PETR
49,0100

Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

Tunceli'de 15 Temmuz'un yıl dönümünde 5 bin kişi Türk bayraklarıyla yürüdü.

16.07.2017 - 03:18
  1. Haberler
  2. Gündem

15 Temmuz darbe girişimin yıldönümü Tunceli'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle anıldı.

5 BİN KİŞİ TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜDÜ

Etkinlikler kapsamında Atatürk Mahallesi Hastane kavşağında Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in ve 5 bin kişinin katılımıyla Milli Birlik yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe katılanlar daha sonra ellerindeki Türk bayraklarıyla Valilik bahçesinde demokrasi nöbeti tuttu.

Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

"BU MİLLET TERÖR ÖRGÜTLERİNE BOYUN EĞMEZ"

Tunceli Valiliği bahçesinde demokrasi nöbetine katılanlara hitap eden Vali Tuncay Sonel, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanları ve PKK'lıların şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı. Öğretmen Yılmaz'ın ölüm haberi ile derin üzüntü yaşadıklarını belirten Vali Sonel, "16 Haziran günü Tunceli- Erzincan karayolunda alçak, hain teröristlerce kaçırılan ve maalesef şehit edilen Gümüşhaneli köylü çocuğu öğretmen kardeşimiz Necmettin Yılmaz'ın ölüm haberini almak bizi çok üzdü. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında canını, kanını bu ülke için, bu millet için, bayrak için, namus için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum, gazilerimize kran duygularımızı iletiyorum. FETÖ mensubu alçak ve şerefsizler, 15 Temmuz günü vatandaşımızın ve milletimizin canına kast ettiler. Bu millet onurunu, bayrağını, namusunu, vatanını korumak için o gece sokaklara dökülerek, bu alçak hainlere geçit vermedi. Bu devlet, bu millet güçlüdür. Hiçbir zaman FETÖ ve benzeri terör örgütlerine boyun eğmez ve bu millete kurşun sıkanların başını ezer" dedi.

Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

Vali Tuncay Sonel'in konuşmasından sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan 249 kişinin ismi tek tek okunarak, o gece yaşananlar ekranda törene katılanlara izletildi.

Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

Tunceli 15 Temmuz'un yıl dönümünde sokaklardaydı

İlginizi Çekebilir
Kızılay'dan binlerce kişi Meclis'e yürüdü
Ulus'taki eski TBMM binası önündeki alandan 'Milli Birlik Yürüyüşü' gerçekleştirildi.
Meclis'i bombalayan Fetullahçı pilot: Hüseyin Türk
15 Temmuz gecesi Meclis'i bombalayacak kadar gözleri dönen Fetullahçı teröristler, milletin tokadını yedi.
Kocatepe'de sela okunurken şimşekler çaktı
Tüm yurtta sela okunduğu sırada bir Anadolu Ajansı muhabiri Kocatepe'yi görüntülüyordu.
Meclis'te 15 Temmuz etkinlikleri
15 Temmuz Destanı'nın 1. yıl dönümünde TBMM'de yapılan etkinliklerde Kur'an tilaveti yapıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

Telefon aramalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi

205
FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

FETÖ'nün malikanesinde korku ve sessizlik hakim

48
Vatandaşlar Meclis önünde toplandı

Vatandaşlar Meclis önünde toplandı

16
FETÖ'nün malikanesi 15 Temmuz'un yıl dönümü görüntülendi

FETÖ'nün malikanesi 15 Temmuz'un yıl dönümü görüntülendi

20
Muslera'dan 15 Temmuz mesajı

Muslera'dan 15 Temmuz mesajı

92
Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

Ömer Halisdemir için şehit düştüğü anıt önünde tören

22
Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

Trabzonlular Atatürk Alanı'nı doldurdu

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM