Tunceli 3 roketatar mühimmatı bulundu

Tunceli'de yapılan terör operasyonunda Ovacık ilçesinde mağaralara girildi. Mehmetçik, 3 roketatar mühimmatı ve 2 kalaşnikof piyade tüfeğinin yanı sıra çeşitli malzemeler ele geçirdi.

SIĞINAKLARA GİRİLDİ

Operasyonda, arazi arama tarama faaliyeti yapan timler örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak tespit etti.

Bu sığınakta toprağa gömülen plastik tanklar ile arazideki kayalar arasına saklanan 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, 60 merminin yanı sıra 3 roketatar mühimmatı, 11 el bombası, bir sis bombası, bir el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 bin şarjör kütüklüğü, patlayıcı yapımında kullanılan, 50 kilogram amonyum nitrat, 19 küçük tüp, 10 top el yapımı patlayıcı kablosu, 100 kilogram demir parçaları, 5 pil bloku ele geçirildi.

YAŞAM MALZEMELERİNE DE EL KONULDU

Aramalarda, ayrıca 3 bin metre kablo, 400 metre antikron kamera kablosu, silah dürbün şarj aleti, 3 tonluk su tankı, sırt çantası, şemsiye, güneş paneli, çadır, 42 çift ayakkabı, terörist kıyafeti, pusula, 1 top kumaş, 7 bidon, bir su botu, 2 bot küreği, 200 metre su hortumu, 100 metre kablo koruma hortumu, DVD oynatıcı, yazıcı, 9 uyku tulumu, askeri kamuflaj, 20 kilogram çay, 10 kilogram şeker, 130 kilogram makarna, 24 kutu çikolata, tıbbi malzeme, kırtasiye malzemesi ve çeşitli yaşam malzemesi bulundu.