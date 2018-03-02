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Tunceli 3 roketatar mühimmatı bulundu

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yapılan terör operasyonunda 11 adet el bombası ve 3 roketatar mühimmatı ele geçirildi.

AA | 02.03.2018 - 23:14..
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Tunceli'de yapılan terör operasyonunda Ovacık ilçesinde mağaralara girildi. Mehmetçik, 3 roketatar mühimmatı ve 2 kalaşnikof piyade tüfeğinin yanı sıra çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Tunceli 3 roketatar mühimmatı bulundu

SIĞINAKLARA GİRİLDİ

Operasyonda, arazi arama tarama faaliyeti yapan timler örgüt mensuplarınca kullanılan sığınak tespit etti.

Bu sığınakta toprağa gömülen plastik tanklar ile arazideki kayalar arasına saklanan 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait 2 şarjör, 60 merminin yanı sıra 3 roketatar mühimmatı, 11 el bombası, bir sis bombası, bir el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 bin şarjör kütüklüğü, patlayıcı yapımında kullanılan, 50 kilogram amonyum nitrat, 19 küçük tüp, 10 top el yapımı patlayıcı kablosu, 100 kilogram demir parçaları, 5 pil bloku ele geçirildi.

Tunceli 3 roketatar mühimmatı bulundu

YAŞAM MALZEMELERİNE DE EL KONULDU

Aramalarda, ayrıca 3 bin metre kablo, 400 metre antikron kamera kablosu, silah dürbün şarj aleti, 3 tonluk su tankı, sırt çantası, şemsiye, güneş paneli, çadır, 42 çift ayakkabı, terörist kıyafeti, pusula, 1 top kumaş, 7 bidon, bir su botu, 2 bot küreği, 200 metre su hortumu, 100 metre kablo koruma hortumu, DVD oynatıcı, yazıcı, 9 uyku tulumu, askeri kamuflaj, 20 kilogram çay, 10 kilogram şeker, 130 kilogram makarna, 24 kutu çikolata, tıbbi malzeme, kırtasiye malzemesi ve çeşitli yaşam malzemesi bulundu.

Tunceli 3 roketatar mühimmatı bulundu

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