taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.137
USD
3,6153
EURO
4,2402
ALTIN
148,42
PETR
55,5000

Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın

Bodrum katından kantine sıçrayan yangın nedeniyle hastalar tahliye edilirken, itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

08.10.2017 - 01:07
  1. Haberler
  2. İç Haber

Saat 22.30 sıralarında elektrirk kontağından çıkan yangında alevler kısa sürede yayılarak kantine sıçradı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da hastane personelinin yardımıyla yatan hastaları tahliye etti.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın

Yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hasta, kentte başka bir hastane olmadığı için belediye ve emniyete ait otobüslerle ambulanslarla yerleştirildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Tuncay Sonel, "Herhangi bir can kaybının olmaması büyük bir şans. İtfaiye ve AFAT ekiplerimiz kısa sürede müdahaleyi yaptı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Hastanede yatan 70 hastamız, emniyetimize belediyemize ve diğer kurumlara ait araçlara geçici olarak sevk edildi. Çaelışmaların ardından hastalar hastaneye alınacak" dedi.

Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın

İlginizi Çekebilir
Obüs ve zırhlı araçlar sınır karakoluna sevk edildi
Hatay Reyhanlı'ya gelen 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs sınır karakoluna sevk edildi.
Kocaeli'de 2 TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 29 yaralı
Körfez ilçesinde D-100 Karayolu Atalar Mahallesi mevkiinde 2 TIR ve işçileri taşıyan minibüs çarpıştı.
Bursa'da trafik kazası: 2 ölü 6 yaralı
Hafif ticari aracın beton sulama kanalına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sahadaki duruma göre adım atılacak" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

Hollanda Dünya Kupası için fark atmalı

22
Suudi Arabistan'da saraya silahlı saldırı

Suudi Arabistan'da saraya silahlı saldırı

9
Gana'da gaz istasyonunda patlama

Gana'da gaz istasyonunda patlama

4
Nate ABD'nin enerji üretimine daha büyük darbe vuracak

Nate ABD'nin enerji üretimine daha büyük darbe vuracak

0
Tribün liderinin düğünü şampiyonluk gecesi gibi oldu

Tribün liderinin düğünü şampiyonluk gecesi gibi oldu

3
Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor

Nijerya Dünya Kupası'na gidiyor

1
Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın

Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM