Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın

Saat 22.30 sıralarında elektrirk kontağından çıkan yangında alevler kısa sürede yayılarak kantine sıçradı. Hastane yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan da hastane personelinin yardımıyla yatan hastaları tahliye etti.

Yatarak tedavi gören yaklaşık 70 hasta, kentte başka bir hastane olmadığı için belediye ve emniyete ait otobüslerle ambulanslarla yerleştirildi.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Tuncay Sonel, "Herhangi bir can kaybının olmaması büyük bir şans. İtfaiye ve AFAT ekiplerimiz kısa sürede müdahaleyi yaptı. Yangın tamamen kontrol altına alındı. Şu an soğutma çalışmaları sürüyor. Hastanede yatan 70 hastamız, emniyetimize belediyemize ve diğer kurumlara ait araçlara geçici olarak sevk edildi. Çaelışmaların ardından hastalar hastaneye alınacak" dedi.

Yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.