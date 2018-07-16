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Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

Terör bölgesi olarak bilinen yerlerde 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi. Yapılan törenlerde ise hiçbir terör faaliyeti izine rastlanmadı.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 01:18..
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Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

PKK gibi Türkiye'yi bölmeye çalışan bir diğer terör örgütü FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişiminin 2. yılında 81 ilde etkinlikler düzenlendi.

Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

(Diyarbakır)

TERÖRİSTLER KAFALARINI ÇIKARTAMADI

Doğu ve Güney Doğu'da PKK'ya karşı verilen mücadeleler sonunda bölgedeki terörün beli kırıldı.

Türkiye'nin 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kabul ettiği 15 Temmuz'da, Tunceli, Diyarbakı ve Şırnak'ta binlerce kişi sokağa döküldü.

Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

(Tunceli)

DEMOKRASİ NÖBETLERİNDE TÜRK BAYRAKLARI DALGALANDI

Şırnak, Diyarbakır ve Tunceli gibi teröristlerin yuvası haline gelmiş kentler, yapılan operasyonlar sonrası güvenli yerler haline geldiğini bir kez daha kanıtladı.

15 Temmuz darbe girişiminin 2’inci yıl dönümünde yarın sabaha kadar sürecek demokrasi nöbetine binlerce kişi katıldı.

Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak'ta 15 Temmuz etkinlikleri

(Şırnak)

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