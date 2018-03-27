Tunceli Erzincan karayolu araç trafiğine kapatıldı

Tunceli kırsalında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyon ve arazi arama tarama faaliyetleri devam ederken, sabah saatlerinde Tunceli-Erzincan karayolunda bulunan Pülümür Vadisi'nde, saldırı hazırlığındaki bir grup terörist, insansız hava araçları ile tespit edildi.

Teröristlerin bulunduğu noktaya güvenlik güçleri sevk edildi. Çıkan çatışmada PKK'lı teröristlerden bazılarının öldürüldüğü bildirildi.

Çatışma nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı. Çatışmanın devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Tunceli Valiliğinden alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı timlerce, terör örgütü mensuplarına yönelik ilçenin kırsalında hava destekli operasyon başlatıldı.

"Cobra" tipi helikopterlerin de destek verdiği operasyonda, karşılaşılan bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

İKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Helikopterlerin de teröristlerin bulunduğu alanları ateş altına aldığı çatışmada iki terörist ölü ele geçirildi.

Operasyon sebebiyle Tunceli-Pülümür-Erzincan karayolu da güvenlik gerekçesiyle ulaşıma kapatıldı.

Takviye birliklerin gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.