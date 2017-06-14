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Tunceli-Erzincan karayolu kapatıldı

Terör operasyonları nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu, çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

14.06.2017 - 15:28
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tunceli

Tunceli Pülümür Vadisi'nde PKK'lı teröristlere yönelik sürdürülen ve dün 2 teröristin öldürüldüğü, yardım yataklık yapan 2 kişinin de yakalandığı operasyonlar nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolu ulaşıma kapatıldı.

Karayolunun, sivil vatandaşların zarar görmemesi için kapatıldığı belirtilirken, tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca planlanan operasyonlar kapsamında, dün Tunceli-Pülümür karayolu Bilgili Mahallesi mevkiinde keşif-gözetleme maksadıyla bölgede bulunan silahlı İHA tarafından 5 kişilik terörist gruba ait ısı kaynağı tespit edilmiş ve tespit edilen ısı kaynağına İHA ile atış yapıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Yapılan atış neticesinde kurye/işbirlikçi olduğu değerlendirilen 2 şahıs yaralı olarak ele geçirilmiştir. Bölgede devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetlerinde; Silahlı İHA ile atış yapılan bölgede 2 terörist (1 erkek 1 bayan) ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bölgede 3 adet mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş 150 kg ağırlığında alüminyum tozu ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş, 1 adet EYP ve önceden tuzaklanmış patlatılmaya hazır vaziyette 4 adet mayın/EYP düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen 1 adet EYP düzeneği Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile bulunduğu yerde imha edilmiş olup, bulunan diğer 4 EYP düzeneği daha sonra imha edilecektir. Operasyonlar kapsamında Tunceli-Pülümür karayolu kısa süreli olarak trafiğe kapatılmış, operasyonların tamamlanmasına ve bulunan EYP’nin imha edilip yolun onarılmasına müteakip tekrar trafiğe açılmıştır."

Tunceli Valiliği açıklamasında, bahse konu bölgede teröristlere ait 2 Kalaşnikof piyade tüfeği, 8  Kalaşnikof şarjörü, 157 fişek, 3 el bombası, 1 el telsizi, 2 pil bloğu,  200 liralık 4 banknot, 12 çuval 50 kg’lık un, ve çok sayıda örgütsel doküman da ele geçirildiği belirtilerek, ölü olarak ele geçirilen teröristlere ait cesetler gerekli DNA incelemesinin yapılması için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtildi.

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