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Tunceli şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Hasan Karadavut'un naaşı memleketi Tokat'a getirildi.

İHA | 29.12.2016 - 14:42
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Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan Karadavut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehidin naaşı havalimanından alınarak cenaze aracı ile Turhal Cumhuriyet Meydanı’na getirildi. Tören alanında şehidin annesi Kezban gözyaşlarına boğulurken şehidin babası Beyler Karadavut metanetini korumaya çalıştı.

Tunceli şehidi son yolculuğuna uğurlandı

KARADAVUT AİLESİ ŞEHİDİNE VEDA ETTİ

Şehidin ağabeyleri Ruhi, Yavuz Karabulut ile kız kardeşleri Selma Dursun, Sevda Polat kardeşlerine son görevini yerine getirdi. Şehidin dedesi Hasan Karadavut da torununun naaşını öptü. Şehidin ağabeyi Ruhi Karadavut’un oğlu 10 yaşlarındaki Eren, şehit olan amcasına gözyaşı döktü.

Tunceli şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ŞEHİT, BABASINA DESTEK OLUYORDU

Bekar olan şehit Karadavut’un, şeker hastası olan babası çalışamadığı için eve destek olduğu öğrenildi.

Tunceli şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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