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Tunceli şehitleri için Elazığ'da uğurlama töreni

Tunceli’nin Nazimiye ilçesi kırsalında soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 asker, Elazığ'da düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

DHA | 27.10.2018 - 13:09..
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Tunceli şehitleri için Elazığ'da uğurlama töreni

Jandarma uzman çavuşlar Ferruh Dikmen ve Asım Türkel, Nazimiye ilçesinde düzenlenen operasyon alanında, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle girdikleri hipotermi sonucu kaldırıldıkları Tunceli Devlet Hastanesi'nde dün akşam şehit oldu.

Gece yarısı Elazığ'a getirilen şehit askerler için havalimanında uğurlama töreni düzenlendi.

Tunceli şehitleri için Elazığ'da uğurlama töreni

Törene Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül ve askeri yetkililer katıldı.

"BU VATAN KOLAY KAZANILMADI"

Törende konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, vatan üzerinde emelleri olan hainlere fırsat verilmemesi gerektiğini belirterek, "Adeta fare gibi dağlarda kaçacak delik arayan teröristleri son terörist kalmayıncaya kadar tek tek öldüreceğiz. Çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun, makamları Ali olsun, Allah şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına, milletimize sabır versin, baş sağlığı diliyoruz. Yüce Rabbim vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberliğimizi, ezanımızı, bayrağımızı bozmak isteyenlere, bu güzel vatan uğrunda çeşitli emelleri olan hainlere fırsat vermesin, şehitlerimizin tekrar mekanları cennet olsun. Yüce Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin ayağına taş değdirmesin." dedi.

Tunceli şehitleri için Elazığ'da uğurlama töreni

Konuşmanın ardından her iki şehidin naaşı da Mersin'e uğurlandı

Tunceli şehitleri için Elazığ'da uğurlama töreni

Tunceli şehitleri için Elazığ'da uğurlama töreni

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