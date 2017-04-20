Tunceli şehitleri son yolculuklarında

Salı günü, Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 1 hakim, 1 astsubay, 7 polis ve 3 personel memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

MEMLEKETLERİNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Şehitlerden Komiser Abdullah Ortanca için memleketi İzmir'de, Dilaver Karsavuranoğlu için memleketi Çankırı'da, polis memuru Azam Güdendede için Konya'da, polis memuru Ahmet Cihan Kilci için Kayseri'de tören düzenlendi.

Helikopter kazası AFAD ekibinin olay yeri görüntüleri VİDEO

Öte yandan polis memuru Mesut Özdemir memleketi Gaziantep'te toprağa verildi. Şehit Hakim Onur Alan ve Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman Çorum'da toprağa verilecek.