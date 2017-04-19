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Tunceli şehitlerine veda

Helikopter kazasının 12 şehidi için Elazığ'da askeri tören yapıldı.

19.04.2017 - 17:04
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Tunceli'nin Pülümür ilçesinde "Sikorsky" tipi polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 7'si polis 12 kişinin cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morgundan alınarak Elazığ Havalimanı'na götürüldü.

Tunceli şehitlerine veda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımı ile şehitler Hakim Onur Alan, Astsubay Selim Karaman, polis memurları Ekrem Dereli, Ahmet Cihan Kilci, Murat Ködük,Azam Gündede, Saadettin Demir, Mesut Özdemir, Hasan Yıldırım ile Candaş Kaplan, Komiser Pilot Abdullah Ortanca, sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu için tören düzenlendi.

Tunceli şehitlerine veda VİDEO

Tunceli şehitlerine veda

Törenin ardından şehitlerin naaşları memleketlerine gönderildi.

Tunceli şehitlerine veda

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