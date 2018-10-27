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Tunceli Valiliği'nden 2 şehit için soruşturma

Tunceli Valiliği, 2 askerin olumsuz hava koşullarında şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı.

AA | 27.10.2018 - 14:24..
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Tunceli’nin Nazimiye ilçesi kırsalında soğuk hava nedeniyle donma tehlikesi geçiren ve kaldırıldıkları hastanede şehit olan 2 askerimiz ile ilgili Tunceli Valiliği, adli ve idari soruşturma başlattı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

KIRSAL ALANDA PUSU FAALİYETLERİ YÜRÜTÜLÜYOR

"“Son teröristin de etkisiz hale getirilmesi” hedefi doğrultusunda, aralıksız sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üslenme bölgelerini kontrol altına almak ve alan hakimiyetini devam ettirmek için Mazgirt, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsal alanında çok sayıda tim ile pusu faaliyetleri yürütülmektedir.

GERİ ÇEKİLMELERİ TALİMATI VERİLDİ

Bu faaliyetler kapsamında; Nazımiye Kırsalında, (2300m.) rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, (12) kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir. Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir.

HAVADAN TAHLİYE GERÇEKLEŞEMEDİ

Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır.

TUNCELİ DEVLET HASTANESİ'NE SEVK EDİLDİLER

Terörist eylemi ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) riskine rağmen karadan ulaşan takviye birliklerimizce tim personeline ilk müdahale yapılmış (2) kahraman evladımızın hipotermi tanısı ile güvenli bir bölgeye getirilmesi sağlanmış hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir.

ŞEHİT OLDULAR

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef (2) kahraman evladımız şehit olmuş, (10) kahraman evladımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz. Olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli; Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nca da idari soruşturma başlatılmıştır.

Teröristle Mücadele Harekatımız, aynı hedef doğrultusunda, azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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