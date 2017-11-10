Tunceli Valisi Sonel, öğrencilerle futbol maçı yaptı

Tunceli'de Valilik önündeki 10 Kasım töreninin ardından programın devamı için yürüyerek İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'na geçen Vali Sonel ve beraberindekiler, yol üzerindeki Munzur Ortaokulu öğrencilerinin davetini kırmayarak okul bahçesinde çocuklarla görüştü.

Çocukların çeşitli spor malzemeleri istemesi üzerine Sonel, ihtiyaç duyulan malzemeleri not alarak eksikliği kısa sürede çözeceğini belirtti.

MALZEMELERİ TEMİN EDEREK OKULA TEKRAR GİTTİ

Vali Sonel, konferans salonunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinin ardından tekrar Munzur Ortaokulu'na giderek, öğrencilerin ihtiyaç duyduğu malzemeleri okul idaresine hediye etti.

Daha sonra Vali Sonel, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile öğrencilerle okul bahçesinde futbol maçı yaptı.

'VALİ, VALİ' DİYE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Orta hakemliğini Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek'in yaptığı karşılaşma berabere sona erdi.

Karşılaşmayı okul merdiveninden izleyen öğrenciler, uzun süre "Vali, Vali, Vali" diye tezahürat yaptı.