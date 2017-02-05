Tunceli ve Batman'da 2 terörist yakalandı

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK'ya yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışmanın Tunceli merkezli yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Bölücü terör örgütünün çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şahıs ilimiz merkezinde, bir şahıs Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir."





