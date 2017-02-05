taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.390
USD
3,6954
EURO
3,9849
ALTIN
145,00
PETR
56,7500

Tunceli ve Batman'da 2 terörist yakalandı

Terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 kişinin yakalandı.

05.02.2017 - 00:17
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından bölücü terör örgütü PKK'nın çatı yapılanması KCK'ya yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışmanın Tunceli merkezli yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler aktarıldı:

"Bölücü terör örgütünün çatı yapılanması KCK içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir şahıs ilimiz merkezinde, bir şahıs Batman ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahısların ikametlerindeki aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirilmiştir."



BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Göksel Gümüşdağ: Attığımız ilk gol ofsayt

Göksel Gümüşdağ: Attığımız ilk gol ofsayt

0
Ankara'da tanker yangını

Ankara'da tanker yangını

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM