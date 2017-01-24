Tunceli ve İstanbul'da TKP/ML-TİKKO operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin İstanbul ve Tunceli ile bağlı 3 ilçede TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişi, sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, ilimiz merkezli TKP/ML-TİKKO terör örgütüne yönelik başlatılan operasyon kapsamında; İstanbul ilinde 3, Tunceli-Hozat ilçesinde 3, Tunceli Çemişgezek ilçesinde 2, Ovacık ilçesinde 2, olmak üzere toplam 10 şahıs gözaltına alınmıştı. Bahse konu gözaltında bulunan 10 şahıs çıkarıldıkları mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olma,terör örgütüne eleman temin etme ve örgüte finansman sağlamak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."