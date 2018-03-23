Tunceli'de 1 kedi, 14 koyunun ölmesine neden oldu

Tunceli'de Payamdüzü köyünde bir ağılda meydana gelen olayda, Mustafa Akpolat'a ait koyunların bulunduğu hayvan barınağına kedi girdi.

KOYUNLAR BİRBİRİNİ EZDİ

Kediyi, kurt zannettiği tahmin edilen koyunlar, izdihama neden oldu. Bu nedenle altta ezilen 14 koyun telef oldu, 4 koyun ise yaralandı.

1 kedi, 14 koyunu telef etti VİDEO

4 KOYUN DA YARALI

Payamdüzü köyünden aldıkları vaka bilgisi üzerine bölgeye gittiklerini belirten Uzman Veteriner Hekim Cem Avcı, "Ağıl içinde 14 tane koyunun ölü olduğunu, 4 tane koyunun da yaralı olduğunu tespit ettik. Yaralı olan 4 koyunun tedavisini veteriner arkadaşla birlikte yaptık" dedi.