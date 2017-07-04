Tunceli'de 1 terörist öldürüldü

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerinin yer aldığı operasyonda dün saat 22.00 sıralarında güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı arasında sıcak temes sağlandı.

ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLDÜ

Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çağrılarına silahla karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 PKK'lı ölü ele geçirildi.

HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Bu sabaha kadar kadar aralıklarla devam eden çatışmada bölgeye sevk edilen 2 Kobra tipi helikopter, PKK'lıların bulunduğu alanları yoğun olarak bombalanırken, bölgede operasyonların hale devam ettiği belirtildi.