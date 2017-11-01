Tunceli'de 10 ayda ölümlü trafik kazası olmadı

Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürü İsmail Çelik, gazetecilere açıklamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun trafik güvenliğine verdiği önem dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğünün talimatlarıyla her ilde trafik uygulamaları yapıldığını belirtti.

71 KAZA YAŞANDI

Trafik uygulamalarının aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Çelik, Tunceli'de bu yıl 10 aylık sürede toplam 71 trafik kazası meydana geldiğini ve 137 kişinin yaralandığını belirtti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş'in trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyetle durduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: "İlimizde vatandaşların eğitim düzeyinin yüksek olması, kurallara uyması, ekiplerimizin yapmış olduğu uygulamalar, ayrıca Tunceli halkımızın bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık, gerek belediye başkanlığı, gerekse karayolları şube şefliğiyle yapılan koordineli çalışmalar neticesinde bu yılın 10 aylık döneminde Tunceli ilimizde ölümlü kaza meydana gelmemiştir."





Çelik, kentteki trafik kazaları konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla ortak eğitim ve bilinçlendirme toplantıları ile trafik tanzim ve düzeniyle ilgili uygulamalarının devam edeceğini belirterek, gösterdikleri duyarlılıktan ötürü Tunceli halkına teşekkür etti.

Sürücülerden Celal Karagöz de Tuncelilerin kurallara uyması nedeniyle kentte ölümlü trafik kazası olmadığını ifade ederek, "Tuncelilerin aşırı hız yapmamaları, trafik levhalarına, kurallara uyması ölümlü trafik kazası olmamasının ana sebebidir. İkincisi de trafik kazalarının meydana gelebileceği yerlere yapılan trafik ışıklarıdır. Bu ışıklar trafik kazalarının önüne geçti." dedi.