Tunceli'de 100 kilogramlık patlayıcı bulundu

Valilikten yapılan yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği anımsatıldı.

2 MUTFAK TÜPÜ İÇİNDE TESPİT EDİLDİ

Bu kapsamda dün İl Jandarma Komutanlığınca Nazımiye ilçesine bağlı Hanköy ve Yanık mahallelerinde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sinan Oruç-66" operasyonu düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Operasyonda teröristlere ait patlatılmaya hazır vaziyette 25-30 metre uzunluğunda kablo bağlantılı iki adet 12 kilogramlık mutfak tüpü içerisinde 100 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP düzeneği ele geçirilmiştir." denildi.

Açıklamada, ele geçirilen patlayıcı düzeneğinin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olay yerinde kontrollü şekilde imha edildiği kaydedildi.





