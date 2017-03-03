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Tunceli'de 13 PKK sığınağı ve 3 mağara bulundu

TSK, Tunceli Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda PKK'ya ait 13 sığınak ve 3 mağara bulunduğunu açıkladı.

03.03.2017 - 16:54
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8’inci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında, Tunceli/Aliboğazı bölgesinde, 25 Şubat - 01 Mart 2017 tarihleri arasında 'Şehit Piyade Er Nazmi Yıldızlı-71 Operasyonu' düzenlendi.

PKK'YA AİT 13 PKK SIĞINAĞI VE 3 MAĞARA BULUNDU

Operasyonda arama-tarama faaliyetleri sonucunda 13 sığınak ve 3 mağara bulundu. Operasyon kapsamında icra edilen aramalarda; 1 adet, benzinle karıştırılmış amonyum nitratla dolu 12 kg’lık tüp, 2 adet basma düzenekli EYP, düzeneği için hazırlanmış pil bloğu, 1 adet USB bellek, 1 adet SD kart, 2 adet Tüp, 40 adet Pil, 1 adet dikiş makinesi, 800 kg muhtelif gıda ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Tunceli'de 13 PKK sığınağı ve 3 mağara bulundu

Tunceli'de 13 PKK sığınağı ve 3 mağara bulundu

Tunceli'de 13 PKK sığınağı ve 3 mağara bulundu

Tunceli'de 13 PKK sığınağı ve 3 mağara bulundu

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