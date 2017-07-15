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Tunceli'de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

Tunceli Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı, 15 Temmuz şehitleri anısını yaşatmak için fidan dikme töreni düzenledi.

15.07.2017 - 15:38
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Tunceli Belediyesi ve Ak Parti İl Başkanlığı, 15 Temmuz şehitleri düzenlenen törenlerle anıldı.

Tunceli Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığı tarafından Tunceli Devlet Hastanesi yakınlarında bulunan ormanlık alana, 15 Temmuz şehitleri anısına çam fidanları dikildi. 15 Temmuz Şehitliği Hatıra Ormanı'na çam fidani dikme törenine, Tunceli Valisi ve Belediye Başkanvekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tunceli'de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

BÜTÜN ŞEHİTLER İÇİN FİDAN DİKİLDİ

Çam fidanlarının dikim töreninde konuşan Vali Tuncay Sonel, şunları söyledi: "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İlimizde de birçok etkinlik ve anma toplantısı yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Bugün 250 şehidimizin anısına, 250 çam fidanı dikim törenindeyiz. Şehitlerimizin adlarının sonsuza kadar yaşaması ve onlar için bu fidanlığa ağaç dikmek, bizim için gurur verici. Bizi bölmek, parçalamak isteyen ve bayrağımıza el uzatmak isteyen hainlere, bu halk asla fırsat vermeyecektir. Bunun en büyük örneği 15 Temmuz akşamı ortaya konulan halkımızın direnişidir."

Tunceli'de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

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