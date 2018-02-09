Tunceli'de 150 kişilik tekstil fabrikası açıldı

İstanbul'da faaliyet yürüten bir tekstil firması, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimiyle Pertek'te kurduğu ve 150 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası törenle hizmete açıldı.

YENİ FABRİKALAR İLE ÇALIŞAN KİŞİ SAYISI 2 BİN 500 OLACAK

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Vali Sonel, bu yıl Tunceli'de 2 milyar TL'lik bir yatırımın yapılacağını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bizim Tunceli için yapacağımız en önemli işlerden birisi de istihdam sorununu çözmek yeni iş alanları yaratmaktır. Tunceli'de birçok yerde tekstil fabrikası açtık. Tunceli merkez ve Pertek, Hozat, Çemişgezek ile Mazgirt ilçelerinde de tekstil fabrikaları açacağız. Türkiye'nin önemli tekstil firmalarıyla yaptığımız görüşmeler sonucunda bilinen dünya çapında markaları tanınan firmalara Tunceli'de üretim yapacağız. Tunceli'de üretimi yapılacak olan tekstil ürünleri hem iç piyasada satılacak hem de yurt dışına ihraç edilecekler. İlk aşamada Tunceli merkezde kurulan iki tekstil fabrikası ve Pertek'te bugün açılışını yaptığımız. Bugüne kadar kurduğumuz tekstil fabrikasında 567 vatandaşımız çalışıyor. Yılsonu itibariyle de Tunceli'de açılacak yeni fabrikalar ile çalışan kişi sayısı 2 bin 500 olacak."





'AMACIMIZ TUNCELİ'Yİ TAMAMEN HUZURA KAVUŞTURMAK VE TERÖRÜ ORTADAN KALDIRMAK'

Vali Sonel, Tunceli'de turizmin canlanması için de çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Bizim bir başka hedefimiz ise Tunceli, turizm alanında Türkiye'de önemli bir yere getirme. Tunceli'de turizm potansiyeli çok yüksek, inanılmaz güzel bir doğası var.Tunceli'yi turizme açacağız. Terörle mücadelede önemli bir aşama kaydettik. Teröre ilimizde büyük darbeler vurduk ve huzur güven ortamı büyük ölçüde sağlanmış durumda. Mehmetçik gece gündüz demeden vatandaşımızın huzur ve güvenliği için operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor. Amacımız Tunceli'yi tamamen huzura kavuşturmak ve terörü ortadan kaldırmak" dedi.