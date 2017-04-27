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Tunceli'de 16 terörist öldürüldü

Tunceli'de 16 terörist etkisiz hale getirildi.

27.04.2017 - 13:41
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Tunceli'de 16 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği: Son 2 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi.

Detaylar gelecek...

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