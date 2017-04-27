taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
MESAJ
MEYDAN
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.907
USD
3,5609
EURO
3,8855
ALTIN
144,78
PETR
51,3000
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Tunceli'de 16 terörist öldürüldü
Tunceli'de 16 terörist etkisiz hale getirildi.
27.04.2017 - 13:41
Haberler
Gündem
Tunceli Valiliği: Son 2 günde 16 terörist etkisiz hale getirildi.
Detaylar gelecek...
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
BENZER HABERLER
YPG'den Türkiye'ye art arda saldırılar
Kılıçdaroğlu, Erdoğan Teziş'in ailesine taziyeye gitti
Başbakan Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı
Amberin Zaman Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız
Cumhurbaşkanlığı polisleri FETÖ'den açığa alındı
John Bass Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi
Hürriyet'in CHP hassasiyeti
Bursa'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınanlar adliyede
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti
77
Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti
184
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi
203
Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti
14
Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez
102
Döviz fiyatlarında son durum
107
Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı
77
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi
8,882 kez izlendi
2
Paris'te binlerce polisten protesto yürüyüşü
3,812 kez izlendi
3
Melo rakibini yumrukladı saha karıştı
12,381 kez izlendi
4
Aslan tüm güzelliğini sergiliyor
6,445 kez izlendi
5
Antalya'da 9 gündür aranan gencin cesedi bulundu
1,472 kez izlendi
6
Sancaktepe'de fabrika yangını
6,290 kez izlendi
7
Yavru kangurunun insan sevgisi
1,537 kez izlendi
1
YPG'den Türkiye'ye art arda saldırılar
TSK'nın Sincar ve Karakçok'a düzenlediği hava operasyonlarının ardından YPG sınır karakollarımıza saldırdı.
2
Suriyeli mülteci yüzücü, BM elçisi oldu
Türkiye'den yüzerek geçtiği Yunanistan'dan Almanya'ya giden Suriyeli mülteci ve olimpik yüzücü Yusra Mardini, İyi Niyet Elçisi olarak atandı
3
Kılıçdaroğlu, Erdoğan Teziş'in ailesine taziyeye gitti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç'in Bakırköy'de ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
4
Suriye hükümetinden Türkiye'ye tepki
TSK’nın Kuzey Irak ve Suriye'de düzenlediği hava harekatına Irak’tan sonra Suriye hükümetinden de kınama geldi.
5
Adıyaman'da deprem
Samsat ilçesine bağlı Yarımbağ köyünde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
6
Sırp sanatçı Türkiye aşığı
Sırbistan'ın pop starlarından Ana Kokic, yeni klibinin çekimleri için Alanya Turizm Tanıtma Vakfının (ALTAV) katkılarıyla Alanya'ya geldi.
7
Başbakan Yıldırım'dan Afrika ülkelerine FETÖ uyarısı
Başbakan Binali Yıldırım "Almanız gereken tedbirlerde gecikirseniz, aynı tehditle siz de karşı karşıya kalabilirsiniz" dedi.
1
Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un gizli cenneti
Kim Jong Un'un 2013'te NBA yıldızı Dennis Rodman'ı ağırladığı tesis, uydu fotoğrafları ile görüntülendi.
2
Endonezyalı Hafız canlı yayında hayatını kaybetti
Ünlü hafız Jaafar Abdurrahman, Endonezya Sosyal İşler Bakanlığının düzenlediği törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında yaşamını yitirdi.
3
Amerika terör örgütüne ağır silah gönderdi
Türkiye'nin Sincar'da PYD hedeflerini vurmasından sonra harekete geçen ABD, zor durumda kalan teröristleri yine yardıma boğdu.
4
Juncker'den İngiltere'ye Brexit ziyareti
Brexit nedeniyle 50 milyar sterlinlik fatura çıkarılan İngiltere, AB Komisyonu Başkanı Juncker'i ağırladı.
5
Dışişleri sözcüsü Toner: ABD askeri teröristle görüşmez
Bakanlık Geçici Sözcüsü Mark Toner, Amerikalı askerlerin TSK'nın operasyonları sonrasın Sincar'ı ziyaret ettiği fotoğrafları yorumladı.
6
Döviz fiyatlarında son durum
Döviz fiyatında gerileme devam ederken, dolar 3,55'in altına inerek son 2 ayın en düşük seviyesini gördü.
7
Macaristan Başbakanı Orban'dan Avrupa'ya Türkiye uyarısı
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye'de net bir istikrar sağlayabilenlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları