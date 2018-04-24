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Tunceli'de sıcak çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü

Tunceli Aliboğazı'nda yaşanan çatışmada 2 teririst öldürülürken, 1 terörist ağır yaralı olarak ele geçirildi. Bulunan terör örgütüne ait patlayıcı ve yaşam malzemeleri imha edildi.

DHA | 24.04.2018 - 10:23..
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Merkeze bağlı Aliboğazı bölgesinde, MİT Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada, 2 kadın PKK'lı terörist öldürülürken, 1 kadın terörist de ağır yaralı ele geçirildi.

Tunceli'de sıcak çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü

9 SIĞINAK BULUNDU

Çatışma bölgesinde bulunan 9 sığınak içerisinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği ile bol miktarda giyim, yaşam malzemeleriyle örgütsel döküman bulundu.

Tunceli'de sıcak çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü

Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyon ve yaşanan çatışma ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Operasyon bölgesinde teröristlerin üzerinde ve 9 sığınak içerisinde; 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 terörist kıyafeti, 15 dolu kalaşnikof şarjörü, 2 bin 500 örgütsel kitap-roman, gıda, giyim ve yaşam malzemeleri, 1 telsiz, 12 radyo, 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, 2 benzin deposu, 2 bidon motor yağı, 20 metre el yapımı patlayıcı kablosu, 3 sensör, örgütsel doküman, pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Tespit edilen 7 el yapımı patlayıcı düzeneği, bomba imha uzmanı ekiplerimiz tarafından imha edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir." denildi.

Tunceli'de sıcak çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü

Tunceli'de sıcak çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü



Tunceli'de sıcak çatışma: 2 kadın terörist öldürüldü

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