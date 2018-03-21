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Tunceli'de 2 mağara 6 sığınak imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Tunceli kırsalında terör operasyonu düzenledi. Yapılan baskında 6 sığınak, 2 mağara imha edildi.

İHA | 21.03.2018 - 22:50..
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Sınır dışında terör operasyonuna devam eden Mehmetçik, yurt genelinde de baskınlarına devam ediyor. Tunceli'nin Pülümür kırsalında jandarma ekiplerinin operasyonuyla 6 sığınak 2 mağara imha edildi.

Tunceli'de 2 mağara 6 sığınak imha edildi

20 KİLOGRAM AMONYUMNİTRAT YAKALANDI

Tunceli’de düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK’nın kullandığı 6 sığınak ile 2 mağara imha edildi, 20 kilogram amonyumnitrat, tuzaklanmış şarjör ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür İlçemiz kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, 6 sığınak ve 2 mağara imha edilmiştir. Bu yerlerde 20 kilogram amonyum nitrat, 2 adet su tankı, 1 adet su pompası, 1 adet dikiş makinesi, 1 adet küçük tüp, 20 metre tel, 200 metre branda, 1 adet kürek, 1 adet pil bloğu, 1 adet kalaşnikof şarjörü (tuzaklanmış vaziyette), 1 adet pusula, 50 kilogram salça, 60 kilogram şeker, 55 kilogram kuru fasulye, 10 kilogram çay, 70 kilogram mercimek, 75 kilogram un, 18 adet hazır çorba ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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