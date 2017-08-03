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Tunceli'de 2 PKK'lı öldürüldü

Hava destekli operasyonda, biri terör örgütünün sözde üst düzey sorumlusu olmak üzere 2 terörist ölü ele geçirildi.

03.08.2017 - 09:28
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Valilikten yapılan açıklamada, kentte teröristlerin bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

SİHA DESTEKLİ OPERASYON

Merkeze bağlı Doluküp köyü kırsalında operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından merkez Doluküp köyü kırsalında silahlı insansız hava aracı (SİHA) destekli ortak yapılan operasyon kapsamında sabah saatlerinde 2 terörist silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Tunceli'de 2 PKK'lı öldürüldü

SÖZDE ÖZEL GÜÇ SORUMLUSU VE MAYINLAMA GÖREVİ

Bu arada, operasyonda ölü ele geçirilen teröristlerden birinin terör örgütünün sözde Tunceli merkez batı özel güç sorumlusu olduğu ve bölgede mayınlama görevini yaptığı öğrenildi.

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