Tunceli'de 2 sığınak imha edildi

Tunceli'de terör örgütü PKK’nın kullandığı 2 sığınak imha edildi, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği ile çok sayıda malzeme ele geçirildi. Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve Nazımiye kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığı bildirildi.

2 ADET BASMA EYP DÜZENEĞİ BULUNDU

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca ilimiz merkez ve Nazımiye ilçemiz kırsalında yapılan operasyonlar kapsamında 2 adet sığınak imha edilmiştir. Sığınaklar içerisinde, 2 adet basma EYP düzeneği, 2 metre kablo, 4 adet pil bloğu, 4 adet dolu mutfak tüpü, 13 adet boş mutfak tüpü, 3 adet akü, 5 adet terörist kıyafeti, 7 çift ayakkabı, 7 adet mont, 5 litre motor yağı, 7 adet gaz lambası, 1 adet soba, 10 adet soba borusu, 1 adet banyo kazanı, 8 adet battaniye, 7 adet 50 kova, çok miktarda kalem pil, tıbbi ilaç ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Ayrıca terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.